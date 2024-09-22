Merakla Beklenen Dedemin Gözyaşları Filminden Sokak Hayvanları İçin Duyarlı Sahne

Geçtiğimiz gün, birçok sanat, sosyete ve iş insanlarının yoğun katıldığı görkemli bir galanın ardından vizyona giren ve 2024’ün en çok merakla beklenen filmlerden bir olan Dedemin Gözyaşları duyarlı bir sahne ile son zamanlarda ülkemizde gündemde olan sokak hayvanlarıyla ilgili hassasiyeti dile getiriyor. Başrollerinde Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun ve Erkan Petekkaya’nın yer aldığı film, lösemi ile mücadele eden Mustafa ve onu sevgiyle büyüten dedesi Kemal’i anlatıyor.

Basın Bülteni

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