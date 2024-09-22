Bir Gece (Yönetmen: Alex Lutz)

Alex Lutz’un yönettiği ve Karin Viard, Alex Lutz, Jerome Pouly ile Noemie De Lattre’nin oynadığı Bir Gece (Une Nuit – Strangers By Night), 27 Eylül 2024’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir gece, Paris metrosunda bir adam ve bir kadın tesadüf eseri karşılaşır. Hararetli bir şekilde tartışırken, çevredeki yolcuların bakışları altında, aralarındaki arzuya dönüşür ve ikili geceyi birlikte, yarın yokmuş gibi geçirmeye karar verir. İki yabancı, yıldızlarla dolu gökyüzünün altında, bir partiden diğerine geçerken vedalarını erteleyerek gezinirler. Gün doğduğunda tekrar birer yabancı olacaklardır.