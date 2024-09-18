Süleyman Karadağ’ın yönettiği ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Süleyman Karadağ, Melda Arat ile İskender Bağcılar’ın oynadığı Tan Vakti, önümüzdeki aylarda Lion Distribution dağıtımıyla Adec Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bölgede görev yaptıktan sonra elim bir olayda şehit olan Meriç’in babası Muzaffer komutanın vasiyeti üzerine öğretmen olarak geldiği bölgede bulunan horan köyünde okulun kapalı olması köyün büyük kısmı göç edip gitmesi Meriç öğretmeni kara kara düşündürürken Remzi ustanın devreye girmesiyle okul tadilatla yenilenir. Bölgede eğitime karşı olan Şatıroğlu aşireti lideri Reşit ağa ne kadar engel olmayı denese de hasım olduğu Seyithan aşireti önünde engeldir. Alişir başına buyruk biridir. Meriç öğretmenin varlığı onu oldukça rahatsız etmektedir. Remzi’nin kızı Hazan’a olan ilgisi olayları daha da tırmandırır.