Halil Ergün’den Muhteşem Dönüş

Başarılı yapımlara imza atan ödüllü yönetmen İhsan Taş, uzun zamandır beklenen yeni filmi Dedemin Gözyaşları ile sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun, Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Seda Tosun, Sinem Yıldırım, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin ve Aliye Uzunatağan gibi isimlerin yer aldığı Dedemin Gözyaşları filmi, torununa derin bir sevgiyle bağlı bir dedenin, yaşamının aniden değişmesiyle yaşamış olduğu zorlu süreçleri konu alıyor.

Basın Bülteni

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