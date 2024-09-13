İzliyorlar Filminin Özel Gösterimi Yapıldı

Başrollerinde Mehmet Polat, Gökçe Özyol ve Ekim Mağden’in yer aldığı, 13 Eylül’de vizyona girecek olan İzliyorlar filminin özel gösterimi Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleşti. Filmin yapımcısı Barış Kaya, yönetmen İman Tahsin ve oyuncular gösterim öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ödüllü yönetmen İman Tahsin “Sinemada bir mesajı, düşüncesi olan filmler ortaya koymaya ve bu çizgide ilerlemeye çalışıyorum. İzliyorlar, bu anlamda bir ürün ortaya koyduğumuz ilk girişimimiz. Filmimizin, ticari ve sanatsal sinema arasındaki boşluğu dolduran bir yapım olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Basın Bülteni

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Barış Kaya – Reza Rashidpour – Burak Hakkı



İman Tahsin – Barış Kaya – Reza Rashidpour



İman Tahsin – Barış Kaya – Reza RAshidpour – Burak Hakkı



İman Tahsin – Tümay Özokur – Barış Kaya – Reza Rashidpour

