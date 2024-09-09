İzliyorlar Filmi 13 Eylül’de Vizyonda

Adaş, Nine Geri Dönmüş ve Karaca Tozu başlıkları ile üç ayrı öyküden oluşan İzliyorlar filmi, seyircileri gerçek ile hayal arasında bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanıyla taşıdığı gerilim unsurunu gözler önüne seren ve merak uyandıran filmin başrollerini Mehmet Polat, Gökçe Özyol ve Ekim Mağden paylaşıyor. Ödüllü yönetmen İman Tahsin tarafından çekilen filmin kadrosunda Buket Kurtez, Gülay Özden, Burcu Almeman, Meriç Başaran, Yaren Bozkuş gibi isimler yer alıyor. Gerilimi ve fantastik öğeleri harmanlayan sıra dışı hikâyesi ve anlatım dili ile dikkat çeken İzliyorlar, 13 Eylül Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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