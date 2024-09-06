Wicked Filminin Yeni Fragmanı ve Afişi Paylaşıldı

Gregory Maguire’ın romanından sahneye uyarlanan, müzik ve sözleri Stephen Schwartz’a ait olan Wiçked müzikalinden aynı adla beyazperdeye aktarılan filmin yeni fragman ve afişi internet ortamında yayına verildi. Elphaba ve Grande, fantastik Oz Ülkesi’ndeki Shiz Üniversitesi’nde öğrenciyken tanışır ve aralarında alışılmadık bir dostluk oluşur. Muhteşem Oz Büyücüsü ile karşılaşmalarının ardından dostlukları dönüm noktasına ulaşır ve hayatları çom farklı yollara sapar. Oz Ülkesi’ndeki olağanüstü maceraları, sonunda Elphaba’nın İyi Glinda, Grande’nin ise Batı’nın Kötü Cadısı olarak yazgılarını tamamlamalarını sağlar.

Basın Bülteni

Yeni fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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