Tüm Zamanların En Çok İzlenen ve Okunan Serilerinden Alacakaranlık (Twilight) 13 Eylül’de Tekrar Sinemalarda

Dünya genelinde 3,36 milyar dolar hasılat elde ederek rekorlar kıran Alacakaranlık tüm zamanların en çok izlenen film serileri arasında yer alıyor. Başrollerinde Oscar adayı Kristen Stewart ve en son Batman’i canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson’ın yer aldığı filmde, anne ve babası ayrı olan Bella Swan, annesinin yeni eşiyle kurmuş olduğu hayattan uzaklaşarak babasının yanına, Forks’a taşınmaya karar verir. Okula başladığı ilk gününde ise sınıf arkadaşı olan Edward Cullen’dan görür görmez etkisi altında kalır. Bella, Edward’ın gizemli halini çözmeye çalışırken, 108 yaşında bir vampir olduğunu öğrendiği bu adama aşık olur.

Basın Bülteni

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