9. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’ne 300 Yapım Başvurdu

Bu yıl 9. kez düzenlenecek Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’ne Türk topluluklarının bulunduğu ülkelerden 300 başvuru geldi. Yapılan açıklamaya göre Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde düzenlenecek festival, “mazlumlara özgürlük” temasıyla yapılıyor. Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan ve Makedonya’nın katılacağı festivale çok sayıda ülkeden 300 belgesel film başvurdu. Başvuruların ardından değerlendirmeye alınan toplam 147 belgesel ön jüriye gönderildi.

Basın Bülteni

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