Beetlejuice Beetlejuice – Beterböcek Beterböcek Filmine Vadistanbul’da Muhteşem Gala

Kendine has karakterler yaratan ünlü yönetmen Tim Burton’ın yönettiği 1988 yapımı Beterböcek, 36 yıl aradan sonra devam filmiyle geri döndü. Beterböcek’in devam filmi Beterböcek Beterböcek’in Türkiye galası Vadistanbul’da yapıldı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı galada, film davetlilerden tam not aldı. Beterböcek makyaj alanının, eğlenceli atölyelerin, Beterböcek dansının ve çok daha fazlasının yer alacağı Beterböcek Beterböcek aktivasyon alanının 06 – 15 Eylül 2024 tarihleri arasında Vadistanbul’da yer alacağı da ayrıca duyuruldu.

Basın Bülteni

