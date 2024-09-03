Kıvanç Sezer Filmi 8X8, Cuma Günü Sinemalarda

Ödüllerle karşılanan Babamın Kanatları (2016) ve Küçük Şeyler (2019) filmleriyle tanıdığımız Kıvanç Sezer’in yeni filmi 8X8, 06 Eylül 2024 tarihinde Başka Sinema dağıtımıyla sinemalarda gösterime giriyor. Yarın akşam Kadıköy Sineması’nda ön gösterimi olacak film, Perşembe (05 Eylül) akşamı Bursa Nilüfer’de Konak Kültürevi’nde, Cuma (06 Eylül) akşamı da Ankara’da Büyülüfener Kızılay Sineması’nda film ekibinin de katılımıyla gösterilecek. Filmin ayrıca, 07 Eylül Cumartesi akşamı İstanbul Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda İstanbul’daki diğer gösterimi yapılacak ve Eskişehir, Söke, İzmir ve Manisa’da diğer özel gösterimleri devam edecek.

Basın Bülteni

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