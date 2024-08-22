Adana Altın Koza’nın Orhan Kemal Emek Ödülleri Belli Oldu

23 – 29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Orhan Kemal Emek Ödülleri sahipleri belli oldu. Adanalı yazar Orhan Kemal’in anısını yaşatmak ve sinemamıza kattıkları emek ve eserler adına verilen ödüller bu yıl yönetmen, genel koordinatör, ve senarist Muzaffer Hiçdurmaz’a; oyuncu Güler Ökten’e ve oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper’e verilecek. Orhan Kemal Emek Ödülleri, festivalin 23 Eylül Pazartesi akşamı yapılacak açılış töreninde sahiplerini bulacak.

Basın Bülteni

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