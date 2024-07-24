Beterböcek Beterböcek’in Yeni Fragmanı Yayınlandı

Kendine has, sıra dışı karakterler yaratan ünlü efsanevi yönetmen Tim Burton’ın 1988 tarihli doğaüstü komedi filmi Beterböcek (Beetlejuice) 36 yıl aradan sonra devam filmi Beterböcek Beterböcek (Beetlejuice Beetlejuice) ile geri döndü ve devam filminin yeni fragmanı ve karakter posterleri yayınlandı. Devam filminde Beterböcek karakteriyle hafızalara kazınan Michael Keaton rolüne geri dönerken Winona Ryder, Lydia Deetz’e ve Catherine O’Hara ise Delia Deetz rolüne dönüyor, kadroya ayrıca Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi yeni isimler dahil oluyor. Beterböcek Beterböcek, 06 Eylül tarihinde sinemalarımızda gösterime girecek.

Basın Bülteni

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Karakter Afişleri

