Temel Kerimoğlu’nu Kaybettik

Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nin simge yapılarından Beyoğlu Sineması’nın ortaklarından ve yıllarca müdürlüğünü yapmış olan Temel Kerimoğlu, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Sinema basını ve sanatçılarının müdüriyet odasında daima güler yüzüyle karşılaştığı Temel Kerimoğlu aynı zamanda Kara Film’in de ortaklarındandı. Kerimoğlu, 23 Temmuz 2024 Salı günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Tirebolu’ya uğurlanacak. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.