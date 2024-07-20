Mascha Halberstad’ın yönettiği ve Teresa Gallagher, Sarah Madigan, Jamie Quinn ile Rob Rackstraw’ın seslendirdiği animasyon film Tilki ve Tavşan: Orman Macerası (Fox & Hare: Save the Forest), 26 Temmuz 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Birçok hayvanın ormanı kurtarmak ve kayıp Baykuş’u bulmak için çıktığı bir macera. Kunduz ve arkadaşlarının bir baraj inşa etmesi sebebiyle, ormanda büyük bir tehlike oluşur. Bu sırada Baykuş’un ortadan kaybolur. Onu aramaya çıkan Tilki ve Tavşan bir şeylerin ters gittiğini anlar ve harekete geçer. Tüm hayvanların ormanı kurtarmak için yaptığı plan eğlenceye dönüşür.

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