Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri, 24 Temmuz – 08 Eylül 2024 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi tarafından Ankara’da düzenleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte sinemaseverlere ayrıca mısır, gazoz ve su ikramı da yapılacak. Etkinlikte yılın en iyi ve ses getiren kurmaca, animasyon, belgesel, komedi, macera ve romantik filmleri gösterilecek. Sinemaseverlere sunulacak filmler arasında Yürüyen Şato (Howl’s Moving Castle), Turna Misali, Şimdi ya da Asla (The Bucket List), Bursa Bülbülü gibi sevilen filmler yer alıyor.
Bursa Bülbülü
Şimdi ya da Asla (The Bucket List)
Turna Misali (The Last Birds of Passage)
Yürüyen Şato (Hauru No Ugoku Shiro – Howl’s Moving Castle)