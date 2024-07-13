Bildiğin Gibi Değil ile Ainbo: Amazon’da Büyük Macera’nın Gösterimleri ve Vuslat Saraçoğlu Söyleşisiyle, 4. Sinemada Film Festivali Başladı

4. Sinemada Film Festivali, 12 Temmuz Cuma akşamı Büyükada Taş Mektep’te Vuslat Saraçoğlu’nun, babalarının ölümü sonrası bir araya gelen üç kardeşin hikâyesini anlatan ödüllü filmi Bildiğin Gibi Değil’in gösterimi ve Saraçoğlu söyleşisi, Heybeliada Pazar Meydanı’nda ise macera dolu animasyon filmi Ainbo: Amazon’da Büyük Macera’nın gösterimiyle başladı. Festival, film gösterimleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla 21 Temmuz’a kadar sürecek.

Basın Bülteni

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