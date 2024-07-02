Gerçek Kasırgalar Yüzünden Çekimleri Durdurmak Zorunda Kaldık

1996 yılı yapımı Kasırga filminin devamı niteliğindeki Kasırgalar (Twisters) filmi 12 Temmuz’da seyirciyle buluşuyor. Felâket filmi severlerin izlemekten keyif alacağı, seyirciyi doğanın en harika güçlerinden biriyle, yolculuğa çıkaracak filmin Oscar adayı yönetmeni Lee Isaac Chung ve başrol oyuncuları Daisy Edgar Jones ile Glen Powell, vizyon öncesi dikkat çikici açıklamalarda bulundu. Jones, “Kasırgalar filminin çekimlerinde gerçek hava koşulları nedeniyle sürekli olarak02 durmak zorunda kaldık.” dedi. Powell ise, “Filmimizi kasırgaların merkezinde çektik. Ekip üyelerinin çekim setinden ayrılıp fırtına kovalamaya gitmesi gerçekten eşsiz bir şeydi.” diye konuştu.

Basın Bülteni

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