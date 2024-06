Engelsiz Filmler Festivali 2024’te Ödüller Sahiplerini Buldu

“Bir arada film izlemek mümkün” diyerek on ikinci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin, Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması’nda yarışan filmlerinin ödülleri, 13 Haziran 2024 Perşembe günü Ankara’da Goethe – Institut Salonu’nda gerçekleşetirilen ödül töreninde sahiplerini buldu. Nehir Tuna’nın yönettiği Yurt (Dormitory) filmi festivalde 2 ayrı ödülün sahibi oldu. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Seyirci Ödülü’nü alan Nehir Tuna, Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Jüri Ödülü’nün de sahibi oldu. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü’nü yönetmenliğini Çağıl Bocut’un yaptığı Her Gün Biraz Daha Kolay (Every Day It Gets A Little Easier) filmi kazandı.

Basın Bülteni

Ödüller

Ulusal Uzun Film Yarışması

Seyirci Ödülü: Yurt (Dormitory) (Nehir Tuna)

Evrim Kaya – Nehir Tuna



Jüri Özel Ödülü: Nehir Tuna (Yurt – Dormitory)



Umut Veren Yönetmen Ödülü: Büşra Bilginer (Kıyıda – On the Shore)



En İyi Yönetmen Ödülü: Aslı Özge (Kara Kutu)

Uluslararası Kısa Film Yarışması

Seyirci Ödülü: Otuz Saniye

Iren Vanidovskaya



Jüri Özel Ödülü: Ana Morfoz (Ana Morphose)

En İyi Senaryo Ödülü: Örümcek Kadın (Spider Zan)

En İyi Yönetmen Ödülü: Shahrzad Ebrahimi (Zilden Sonra – After the Ringing Of the Bell)



En İyi Film Ödülü: Her Gün Biraz Daha Kolay (Every Day It Gets A Little Easier) / Çağıl Bocut

Ege Kayacan



Somnur Vardar – Onur Çokgör