Engelsiz Filmler Festivali’nde Dördüncü ve Beşinci Gün Geride Kaldı

Engelsiz Filmler Festivali programında yer alan Başka Dinleme Biçimleri (Other Ways of Listening), Kara Kutu, Beraber, Suyun Üstü ve Kısa Film Yarışması kapsamındaki filmler ile Parmak İzi seçkisinde yer alan, Jorgen Leth’in yönettiği Yıldızlar ve Su Taşıyıcıları (The Stars and The Water Carriers), Pelota, Hareket Filmi (Motion Picture) ve Çin Masa Tenisi (Chinese Ping – Pong) filmlerinin Goethe – Institut Salonun’daki gösterimleri gerçekleşti. Günün son seansında gösterilen Suyun Üstü filminin ardından filmin yönetmen ve senaristi Aslıhan Ünaldı ile başrol oyuncusu Serhat Ünaldı, sinema yazarı Hasan Nadir Derin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye katıldı.
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Beraber Söyleşisinden
Eylül Ersöz – Kıvanç Emür
Suyun Üstü Söyleşisinden
Serhat Ünaldı – Aslıhan Ünaldı – Hasan Nadir Derin
Aslında Hiçbir Şey Olmadı (Nothing Really Happened)
Başka Dinleme Biçimleri (Other Ways of Listening)
Beraber
Beş (Five)
Çin Masa Tenisi (Chinese Ping Pong)
Hareket Filmi (Motion Picture)
Her Gün Biraz Daha Kolay (Every Day It Gets a Little Easier)
Kara Kutu
Kulaktan Kulağa (On the Grapevine)
Otuz Saniye (Thirty Seconds)
Paltonun Altında (Under The Overcoat)
Suyun Üstü (Aslıhan Ünaldı)
Yıldızlar ve Su Taşıyıcıları (Stars and Water Carriers)