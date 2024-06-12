21. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali

21. Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu yıl 20 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. Kadınların Sineması, Parola: Barış, Yerel Siyaset Yerinden Sinema, Feminist Bellek, Hak Odaklı Sinema bölümlerinde filmler, forumlar, atölyeler ve film sonrası söyleşilere ev sahipliği yapacak olan film festivali, Sektör Buluşmaları bölümünde ise bu yıl film eleştirmenlerini ağırlayacak. Tüm gösterim ve etkinliklerin ücretsiz olacağı festival, açılışını Filistin’de devam eden savaşı kadrajına alarak yapacak. Filmmor’un sosyal medya hesaplarından paylaşılacak linkle izleyiciler açılış filmi Filistin’i İşlemek’i açık seansta hep birlikte izlemeye davet edilecek.

İlan



Logolar



Filistin’i İşlemek



Kim Mihri