Fatma Karanfil’i Kaybettik

Sinemamızın sevilen oyuncusu Fatma Karanfil, 04 Haziran 2024 Salı günü hayatını kaybetti. 03 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de doğan Karanfil, Ömrümün Tek Gecesi, Sarmaşık Gülleri, Linç, Yakılacak Kitap, Kezban, Allah Aşkı Yarattı, İki Günahsız Kız, Fosforlu Cevriyem, Sonbahar Rüzgarları, Dağlar Kızı Reyhan, Yaşamak Ne Güzel Şey, Sevgili Muhafızım, Zeynom, Adını Anmayacağım, Üvey Ana, Kadın Yapar gibi filmleriyle ve 2008 – 2010 yılları arasında Kanal D.de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki Şayeste rolüyle hatırlanıyor. Merhumeye Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.