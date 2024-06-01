Sivas Uluslararası Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Sivas’ta 27 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Film Festivali düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Sunuculuğunu oyuncu Toprak Sağlam ile Burç Kümbetlioğlu’nun yaptığı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki galaya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Belgesel Ödülü: Halime Usta?????

Kurmaca Ödülü: ?????

Türk Sinemasına Hizmet Ödülü: Burçak Evren

Ilgar Necef (Yönetmen)



Ertuğrul Karslıoğlu – Yılmaz Şimşek (Sivas Valisi)



Yılmaz Şimşek (Sivas Valisi) – Adem Uzun (Sivas Belediye Başkanı) – Alim Yıldız (Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü, Prof Dr.) – Kurtuluş Özgen (Akademisyen)

