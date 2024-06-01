31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü Sarıay Derneği Kısa Film Yarışması Sonuçlandı

“Tütün bağımlılığı”, Sarıay Derneği’nin 31 Mayıs’ta gerçekleştirdiği Kısa Film Yarışması ödül töreninde ele alındı. Sarıay Derneği, sigarayla mücadele konusunda çalışmalar yapan, ayrıca çevre eğitimleri de gerçekleştiren, 2020 yılında Covid salgını sırasında vefat eden Prof. Dr. Orhan Kural’ın adının yaşatılmasına da gayret ediyor. Yarışma sonucunda The Beginning adlı film birinci, Dumanının Fısıltısı adlı film ikinci, Bana Öldürenden Ver adlı film üçüncü oldu.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Birincilik Ödülü: The Beginning (Ahmet Nagy)

İkincilik Ödülü: Dumanın Fısıltısı (Ramazan Yakut)

Üçüncülük Ödülü: Bana Öldürenden Ver (Kaan İslamoğlu)

Murat Binbay (Prof. Dr.) – Bingür Sönmez (Prof. Dr.) –

Şahan Can Şahan (Sarıay Derneği Başkanı, Dr.)



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