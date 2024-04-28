03 Mayıs’ta Vizyona Girecek, Selman Nacar’ın Ödüllü Filmi Tereddüt Çizgisi’nin Türkiye Prömiyeri İstanbul Film Festivali’nde Yapıldı

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Tereddüt Çizgisi’nin Türkiye prömiyeri 27 Nisan 2024 Cumartesi günü 43. İstanbul Film Festivali kapsamında Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı. 03 Mayıs’ta vizyona girecek filmin biletleri günler öncesinde tükendi. Festivalin ulusal yarışma bölümünde ilk kez sinemaseverlerle buluşan filmin gösterimine yönetmeni Selman Nacar ve başrol oyuncusu Tülin Özen başta olmak üzere tüm film ekibi katıldı.

Basın Bülteni

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