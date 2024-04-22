Bakkal Amca: Mahmut Tuncer, 03 Mayıs’ta Sinemalarda

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’i absürt bir açıdan ele alınan biyografi filmi Bakkal Amca: Mahmut Tuncer seyirci ile buluşuyor. Filmde Tevfik Gürol işleri yolunda gitmeyen bir yönetmendir. Kayınçosu Kuntiz ile hangi projeye el atsalar batırmışlardır. Ünlü yapımcı Taner Dişli’nin biyografi filmlerinden çok para kazandığını gören Tevfik Gürol, tefecilerden aldığı borcu ödeyebilmek için Mahmut Tuncer’e bir biyografi filmi çekmeye karar verir. Ancak bir sorun vardır, Mahmut Tuncer yaşıyordur ve ismi unutulmuş bir türkücüdür. Acaba bu film tutacak mıdır? Herkesi hayal gemisine bindiren yönetmen Tevfik Gürol ve Mahmut Tuncer’in başına geleceklere filmde izleyeceğiz.

Basın Bülteni

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