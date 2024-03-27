TAG Heuer, Universal Pictures’in The Fall Guy Filmiyle İş Birliğini Lanse Ediyor

İsviçreli lüks saat markası TAG Heuer, Universal Pictures’ın Dublör (The Fall Guy) filmiyle ortaklığını duyuruyor. Yönetmen David Leitch’in eseri 03 Mayıs 2024’te vizyona giriyor. Filmin başrolü, TAG Heuer marka elçisi Ryan Gosling’e emanet. Dublör Colt Seavers karakterine bürünen Ryan Gosling, Emily Blunt’ın rol aldığı filmin yıldızı kaybolduğunda tekrar göreve çağrılıyor. TAG Heuer ise Dublör (The Fall Guy) filminin resmi saat sponsorluğunu üstleniyor ve kampanya, Gosling karakterine mükemmel bir biçimde yakışan efsanevi TAG Heuer Carrera Chronograph’ı bir kez daha taktığından marka ile aktörün özel ilişkisini sürdürüyor.

Basın Bülteni

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Dublör (The Fall Guy)



TAG Heuer

