Klaus Harö’nün yönettiği ve James Cosmo, Brid Brennan, Catherine Walker ile Nora Jane Noone’un oynadığı Deniz Boyu Aşk (My Sailor, My Love), 07 Haziran 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla Karavan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Emekli bir deniz kaptanı olan Howard, kızı Grace’den yardım almayı reddeder. Grace, babası Howard’ın durumu için endişelenmeye başlayınca, Annie adında bir bakıcı tutar. Howard, münzevi doğasının bir sonucu olarak, başlangıçta Annie’nin herhangi bir yardımını reddeder, ancak yavaş yavaş ikili bağ kurmaya başlar ve Howard, kalbini bir kez daha sevmek ve sevilmek için açmayı yeniden düşünür.