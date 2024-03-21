Bahar Öztan’ı Kaybettik

Sinemamızın sevilen oyuncularından Bahar Öztan, 21 Mart 2024 Perşembe günü hayatını kaybetti. 11 Ağustos 1957 tarihinde doğan ve Şaşkın Milyoner adlı filmler sinemaya başlayan Bahar Öztan’ın dikkat çeken filmleri arasında Ağlayan Gülmedi mi?, Kanlı Nigar, Bizim Mahalle, Sevenler Ölmez, Doktor Civanım, Yıldızlar da Kayar, İkimiz de Sevdik, Futboliye, Ortadirek Şaban, Darbe gibi filmler var. Bahar Öztan’ın cenazesi, 22 Mart 2024 Cuma günü Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.