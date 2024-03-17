2. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali’nde Ödüller Açıklandı

Uludüz Medya tarafından düzenlenen, 2. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali, 15 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucu belirlenen festival ödülleri, Görkem Uludüz, Bedri Baykam ve jüri üyeleri Nedim Aka, Bulut Özdemir, Gamze Lim’in katılımıyla Piramid Sanat’ta Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde yapılan basın toplantıda açıklandı. Festival, sinema dünyasında yaratıcı eserleri teşvik etmeye devam edecek.

Basın Bülteni

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Bulut Özdemir – Görkem Uludüz / Gamze Lim



Görkem Uludüz / Nedim Aka



Bedri Baykam – Nur Onur – Nedim Aka



Görkem Uludüz – Bedri Baykam – Gamze Lim – Nedim Aka



Javier Corcuera – Nataliya Oleynikova –

Görkem Uludüz – Yana Aras – Milagros Corcuera

