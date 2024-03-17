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2. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali’nde Ödüller Açıklandı

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Uludüz Medya tarafından düzenlenen, 2. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali, 15 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucu belirlenen festival ödülleri,  Görkem Uludüz, Bedri Baykam ve jüri üyeleri Nedim Aka, Bulut Özdemir, Gamze Lim’in katılımıyla Piramid Sanat’ta Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde yapılan basın toplantıda açıklandı. Festival, sinema dünyasında yaratıcı eserleri teşvik etmeye devam edecek.

Bulut Özdemir – Görkem Uludüz / Gamze Lim

Görkem Uludüz / Nedim Aka

Bedri Baykam – Nur Onur – Nedim Aka

Görkem Uludüz – Bedri Baykam – Gamze Lim – Nedim Aka

Javier Corcuera – Nataliya Oleynikova –
Görkem Uludüz – Yana Aras – Milagros Corcuera

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