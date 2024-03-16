Son Akşam Yemeği, İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali’nde Büyük İlgi Gördü, Altı Farklı Kategoride Ödülün Sahibi Oldu

2. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali’nin bu yıl en dikkat çekici yapımı Son Akşam Yemeği oldu. Festival, 15 Mart 2024 tarihinde 38 ülkeden 130 dereceye giren film ile izleyicilerle buluştu. Son Akşam Yemeği, altı farklı kategoride ödüle layık görülerek festivalin en çok konuşulan ve övgü alan yapımı oldu. Levent Onan’a En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran film, festivalin en prestijli ödüllerini toplamayı başardı. Film, ayrıca En İyi Uzun Metraj Film, En İyi Sinematograf, En İyi Kadın Oyuncu (Pelin Akil ve Azra Aksu), En İyi Erkek Oyuncu (Onur Tuna ve Engin Şenkan) ve En İyi Yapımcı (A. Selim Tuncer) kategorilerinde de ödül aldı.

Basın Bülteni

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