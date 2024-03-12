Arif Keskiner’i Kaybettik

Sinemamızın ünlü yapımcılarından Arif Keskiner, 12 Mart 2024 Salı günü hayatını kaybetti. Otobüs, Kapıcılar Kralı, Selvi Boylum Al Yazmalım, Sensiz Yaşayamam, Köşeyi Dönen Adam, Yılanı Öldürseler, Ceylan, Piano Piano Bacaksız gibi sinemamızın unutulmaz filmlerinin yapımcısı Arif Keskiner’in cenazesi 14 Mart 2024 Perşembe günü saat 11:00’de Harbiye Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek tören sonrası Teşvikiye Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Kilyos Demirciköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.