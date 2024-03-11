Oppenheimer, 96. Oscar Ödülleri’ne 7 Ödül ile Damgasını Vurdu

Christopher Nolan’ın yönettiği ve başrollerini Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey, Jr., Matt Damon, Rami Malek, Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano, Josh Hartnett ve Kenneth Branagh gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Oppenheimer, 96. Oscar Ödülleri’nde, En İyi Film, En İyi Yönetmen (Christopher Nolan), En İyi Erkek Oyuncu (Cillian Murphy), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Robert Downey Jr.), En İyi Kurgu, En İyi Sinematografi ve En İyi Özgün Müzik (Ludwig Göransson) olmak üzere 7 kategoride Oscar ödülünü kucakladı.

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