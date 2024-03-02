Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Batman Film Günleri başladı. Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılışa katılan Batman Valisi Ekrem Canalp’in elinden Onur Ödülü’nü alan yönetmen Derviş Zaim “Kendi adıma bu verdiğiniz değerli onur ödülüne her zaman layık olmaya gayret edeceğim.” dedi. Usta yönetmenimiz, sinemadaki yolculuğunu sürdüğünü ve hikâyelerini anlatmaya her zaman devam etmek istediğini söyledi.

Basın Bülteni

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Derviş Zaim

