Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop’un yönettiği ve Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin ile Ruhi Sarı’nın oynadığı İki Gözüm Ahmet: Sürgün, 05 Nisan 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla X Yapım – Ars Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Henüz 7 yaşındayken müzik hayatı başlayan Ahmet, uzun mücadele sonrası ünlü bir sanatçı olur. Gençlik yıllarında yoksulluk çeken Ahmet, taksi şoförlüğü ve tekstil atölyesinde işçilik yaptıktan sonra arkadaş yardımıyla albüm yapar. Asıl serüven de o zaman başlar. Zorunlu olarak gittiği Paris’te çalışmalarına ülke özlemi ile devam eder. Henüz 43 yaşında iken, ülkesi ve sevdiklerinden uzakta vefat eder.