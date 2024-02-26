Tolga Savacı’yı Kaybettik

Sinemamızın sevilen oyuncularından Tolga Savacı, 26 Şubat 2024 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 06 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul’da doğan Savacı, Fransız Koleji’ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya’ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa’da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışmalarına katıldı Oyunculuğa 1985 yılında Arzu adlı filmde Banu Alkan’la başrol oynayarak başladı, ardından Hülya Avşar ile Tapılacak Kadın ve Sekreter filmlerinde oynadı. Dalyan’da, iki yıl boyunca Kano adında bir butik otel işletti. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.