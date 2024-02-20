Zaferin Rengi Filminin Ankara Galasına Yoğun İlgi

Zaferin Rengi filminin Ankara galası dün akşam (19 Şubat) Paribu Cineverse Armada Sineması’nda yapıldı. Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği organizasyonunda gerçekleşen galaya Ankara bürokrasi, iş, cemiyet ve medyasından özel konuklar katıldı. Ankara seyircisi ile buluşan filmin oyuncuları Kubilay Aka, Yılmaz Bayraktar ve Gülper Özdemir büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılandı. Oyuncular gala öncesi Anıtkabir’de Atamızı da ziyaret ederek çiçek bıraktılar.

Basın Bülteni

Anıtkabir ve gala görüntüleri için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Kubilay Aka – Coşkun Samancı –

Gülper Özdemir – Yılmaz Bayraktar



Kubilay Aka – Gülper Özdemir – Yılmaz Bayraktar



Kubilay Aka – Gülper Özdemir –

Yılmaz Bayraktar – Coşkun Samancı



Kubilay Aka – Simla Türker Bayazıt –

Gülper Özdemir – Coşkun Samancı – Yılmaz Bayraktar

