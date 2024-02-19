Ülke Sineması: Macaristan

Beyoğlu Sineması’nın yeni programı Ülke Sineması’nın üçüncü konuğu Macaristan. Bu küçük seçki, farklı akımlarda eserler vermiş Macar sinemasının ustalarını bir kez daha izleyicilerle buluşturuyor. Zoltan Fabri’nin Macarlar (Magyarok), Miklos Jancso’nun Kızıllar ve Beyazlar (Csillagosok, Katonak), Ildiko Enyedi’nin Benim XX. Yüzyılım (Az En XX. Szazadom), Marta Meszaros’un Çocuklarıma Günce (Naplo Gyermekeimnek) ve Marcell Jankovics’ın Beyaz Kısrağın Oğlu (Feherlofia) adlı filmleri Beyoğlu Sineması’nda izlenebilecek.

Benim XX. Yüzyılım (Az En XX. Szazadom)



Beyaz Kısrağın Oğlu (Feherlofia)



Çocuklarıma Günce (Naplo Gyermekeimnek)



Kızıllar ve Beyazlar (Csillagosok, Katonak)



Macarlar (Magyarok)

