7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin Afişi ve Tanıtım Filmi Yayınlandı

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından 26 Şubat – 02 Mart 2024 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Avrupa Sivil Düşün Projesi desteğiyle, Türk Tuborg A. Ş. ve Megapol sponsorluğunda düzenlenecek olan Türkiye’nin ikinci en büyük uluslararası film festivali 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin afiş ve tanıtım filmi yayına verildi. 27 ülkeden 77 uzun film ve belgesel filmin gösterileceği, 31 filmin dünya prömiyerini, 37 filminse Türkiye prömiyerinin gerçekleştireceği film festivali Institut Français İzmir, İstinyePark Teras Renk Sineması ve Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sinemasever izleyiciler ile bir araya gelecek.

Basın Bülteni

Tanıtım filmini izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Afiş



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