30 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Gelen C Takımı, 16 Şubat’ta Vizyonda

2024’ün merak edilen komedi filmlerinden C Takımı, 16 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı C Takımı, 30 yıldır arkadaş olan altı kişinin yaşadığı maceraları konu ediniyor. Lise yıllarından beri arkadaş olan Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet’ten oluşan C Takımı’na eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi de dahil olur. Ancak Necmi’yi intikam almak amacıyla gruba dahil edilen takımın planları düşündükleri gibi işlemez. Yolun sonunun nereye varacağından bihaber olan grup, kimi zaman engebeli kimi zamansa kolay geçen bu yolculukta türlü türlü maceralar yaşarlar.

Basın Bülteni

