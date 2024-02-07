Ampute Futbolcu Barış Telli, İlham Veren Hayat Hikâyesiyle Beyazperdede

Ampute Futbol Milli Takımı’nda şampiyonluklar, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını alan ve Japonya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında belgeselleri yapılan yıldız ampute futbolcusu Barış Telli, ilham dolu hayat hikâyesiyle yakında beyazperdede seyirciyle buluşuyor. Medya Door Films yapımcılığında hayata geçen filmin yönetmenliğini Ekin Pandır üstleniyor. Senaryosunu Caner Erzincan ile Koray Yeltekin’in kaleme aldığı ve müziklerinde Fahir Atakoğlu imzasının olduğu filmin görüntü yönetmenliğini Jean Paul Seresin üstleniyor. Hikâyesiyle kalplere dokunacak olan Hayatla Barış, TME Films dağıtımı ile 23 Şubat’ta sinemalarımızda olacak.

Basın Bülteni

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