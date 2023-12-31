Mutluyuz Filmi Oyuncularına İzmir ve Bursa’da Sinemaseverlerden Büyük İlgi

İbrahim Büyükak’ın yönettiği ve başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı Mutluyuz filmi 29 Aralık Cuma günü seyircisiyle buluştu. Film ekibi vizyonun ilk günü İzmir’de, Cumartesi günü de Bursa’da sinemaseverlerle bir araya gelip beraber filmi izledi. İzmir ve Bursa’daki seyirciden tam not alan filmin oyuncuları hayranlarıyla birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. Oyuncuların katılımıyla gerçekleşen filmin özel gösterimleri 03 Ocak’ta Eskişehir’de, 04 Ocak’ta da Ankara’da devam edecek.

Basın Bülteni

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Anıl İlter – Yasemin Sakallıoğlu – İbrahim Büyükak



İbrahim Büyükak – Yasemin Sakallıoğlu

