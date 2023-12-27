Aşık Shakespeare, Dev Kadrosu ile Türkiye’de ilk Defa Tiyatro Sahnesinde

En İyi Film dahil 7 dalda Oscar kazanan kült film Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love), Türkiye’de ilk defa tiyatroda sahneleniyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı Aşık Shakespeare’in biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa sunuldu. Yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çeken ve sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan Aşık Shakespeare, Serdar Biliş rejisi ve sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik dev kadrosu ile Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesinde seyirci karşısına çıkıyor.

Basın Bülteni

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Nezaket Erden – Uraz Kaygılaroğlu

