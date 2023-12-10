Bağımsız Sinemacıların Film Çekme Tutkuları Engel Tanımıyor, İmece ile Çekilen Aynı Masanın Etrafında Festivallerde Yükseliyor

Zor günler geçiren sinemamız bağımsız sinema ve yeni film yapma yöntemleriyle nefes almaya devam ediyor. Enflasyon karşısında Kültür Bakanlığı’ndan alınan destek bütçeleri gün gün eriyerek iade edilmek zorunda kalınan süreçte emeklerini birleştirerek film yapmayı başaranlar da var. Yapımcı Burak Kum ve yönetmen Zeynep Üstünipek imece usulle bir araya getirdikleri kaynaklarla Aynı Masanın Etrafında adlı sinema filmini bitirmeyi başardılar. Vizyon öncesi festival yolculuğuna çıkan filmden sevindirici haberler geliyor. Film en son 3. Uluslararası Halic Goldenhorn Film Festivali’nde En İyi Film Senaryo ve Kurgu Ödüllerini kazandı.

Basın Bülteni

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