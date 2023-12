Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu ve apart tarafından 12 – 16 Aralık 2023 tarihleri arasında Uşak’ta, 17 – 19 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan X. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali başlıyor. 12 Aralık saat 18:00’da Uşak Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki açılış töreninde, başrolünü dünyaca ünlü oyuncu Tom Holland’ın canlandırdığı ve yönetmenliğini Harry Holland’ın yaptığı Last Call ile yönetmenliğini Onur Yağız’ın gerçekleştirdiği Fatih the Conqueror filmlerinin gösterimleriyle başlayacak festival, yarışma ve yarışma dışı seçkilerinde toplam 123 eseri sinemaseverlerle buluşturacak.

