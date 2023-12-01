Yaşam Koçu Filminin Teaserı ve Afişi Hazır

Doğu Demirkol’un senaryosunu yazdığı ve başrolünü Yağmur Tanrısevsin ile birlikte üstlendiği Yaşam Koçu filminin teaserı ve afişi aynı anda görücüye çıktı. Filmin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan ilk tanıtım, filme dair komik ipuçları da barındırıyor. Burak Kuka’nın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin’in yanı sıra Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını Wovie, Netd, Dmc ve RetroPro’nun üstlendiği, günümüz popüler mesleklerinden yaşam koçlarını tiye alan film 12 Ocak’ta vizyonda.

Basın Bülteni

Teaserı izlemek için tıklayınız.

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