11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali Basın Toplantısı Yapıldı, Programı Açıklandı

11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali programı 01 Aralık Cuma günü Taksim Point Otel’de yapılan basın toplantısında açıklandı. SETEM – Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin düzenlediği film festivali bu sene 15 – 18 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İpekyolu coğrafyasından yoğun ilgi gören festivale 27 ülkeden toplamda 245 film başvurusu gerçekleşti. Ön jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda ulusal ve uluslararası kategoride finalistler belirlendi.
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