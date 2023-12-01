Haberler

11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali Basın Toplantısı Yapıldı, Programı Açıklandı

Yorum yapın

11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali programı 01 Aralık Cuma günü Taksim Point Otel’de yapılan basın toplantısında açıklandı. SETEM – Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin düzenlediği film festivali bu sene 15 – 18 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İpekyolu coğrafyasından yoğun ilgi gören festivale 27 ülkeden toplamda 245 film başvurusu gerçekleşti. Ön jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda ulusal ve uluslararası kategoride finalistler belirlendi.

Mehmet Güleryüz – Feza Sınar

Afişler

Program

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir