TRT Ortak Yapımı Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu – Dinozorlar Çağı Filminin Galası Gerçekleşti

Kültürel değerlerimizi çocuklara aktaran TRT Çocuk’un ilgi ve sevgiyle takip edilen çizgi dizisi Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu, ikinci sinema filmiyle beyazperde için gün sayıyor. Anadolu’nun en sevilen kahramanlarından Nasreddin Hoca’nın sevimli dostlarıyla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıktığı TRT ortak yapımı Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu – Dinozorlar Çağı filminin İstanbul’da gerçekleştirilen gala gösterimi çocuklardan büyük ilgi gördü.

Basın Bülteni

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