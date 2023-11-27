Celine Song’un yönettiği ve Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro ile Moon Seung Ah’ın oynadığı Başka Bir Hayatta (Past Lives), 08 Aralık 2023’de CJ ENM dağıtımıyla CJ ENM tarafından vizyona çıkarılıyor.

Başka Bir Hayatta, farklı yollara savrulan iki çocukluk arkadaşının hikâyesini konu ediyor. Nora ve Hai Sung, birbirlerine derinden bağlı olan iki çocukluk arkadaşıdır. Ancak Nora’nın ailesinin Kore’den Kanada’ya göç etmesiyle Nora ve Hae birbirlerinden kopmak zorunda kalır. Birbirlerinden habersiz geçen yirmi yılın ardından kader onları New York’ta yeniden bir araya getirir. Birlikte geçirdikleri bir hafta boyunca aşkları ve geçmişleriyle yüzleşirler.