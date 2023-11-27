Alper Mestçi’nin yönettiği ve Gülşah Aydın, Betigül Ceylan, Ömer Gecü ile Duru Irmak Apaydın’ın oynadığı Haile II: Var mı Yok mu?!, 08 Aralık 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Aytaç Medya – ANL Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bu evin içindeki her çatlaktan yatırın laneti fısıldıyor, onun soğuk nefesi ziyaretçileri sonsuz bir kâbusa hapsediyor. Günahların ağırlığı altında ezilen ruhları yavaş yavaş paramparça ediyor. Her oda geçmişteki hataların yankılandığı kirli bir ayna. Burada zaman karanlığın duvarları arasında esir olmuş, kâbus hiçbir zaman bitmiyor. Burası ziyaretçilerin günahlarıyla dolu bir cehennem, hiçbir çıkışı yok.